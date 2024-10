Beim Lausitz Grand Prix auf dem Halbendorfer See bei Weißwasser sind am Wochenende zwei Rennboote zusammengestoßen. Ein Pilot musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Rennboote stoßen auf Halbendorfer See zusammen - Lausitz Grand Prix abgebrochen

Der Lausitz Grand Prix 2024 auf dem Halbendorfer See bei Weißwasser musste nach einem schweren Rennunfall abgebrochen werden.

Weißwasser/Dessau. - Der vom MBC Elbe Dessau am Wochenende ausgerichtete Lausitz Grand Prix 2024 auf dem Halbendorfer See in der Nähe von Weißwasser musste nach einem schweren Rennunfall abgebrochen werden.

In einem Weltmeisterschafts-Finalrennen der Formel 500 sind dort am Sonnabend zwei Boote zusammengestoßen. Eines davon hob in der Folge ab, überschlug sich und blieb mit dem Cockpit nach unten liegen. Der Pilot aus Ungarn war mehrere Minuten unter Wasser, ehe er von Rettungskräften geborgen wurde, die ihn reanimierten.

Lausitz Grand Prix nach schwerem Unfall abgebrochen: Rettungshubschrauber im Einsatz

Der schwer verletzte 48-Jährige wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus nach Hoyerswerda geflogen. Der andere beteiligte Fahrer, ein 59-Jähriger aus Italien, „kam mit dem Schrecken davon“, sagte der Polizeisprecher. Er wurde nur sicherheitshalber zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht.

Der Lausitz Grand Prix 2024 wurde erst unterbrochen, später dann abgebrochen. Am Sonntag fanden keine Rennen mehr statt.