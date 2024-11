Der Vorverkauf für das Kurt-Weill-Fest 2025 in Dessau ist gestartet. Erste Konzerte waren nach kurzer Zeit bereits ausverkauft. Warum sich die Warteliste lohnt und welche Schätzchen es noch zu entdecken gibt.

Lars Eidinger, Christian Berkel oder Katja Riemann: Viele Karten für Kurt-Weill-Fest 2025 in Dessau in Windeseile vergriffen

Lars Eidinger kommt zum Kurt-Weill-Fest 2025 nach Dessau. Karten für die Vorstellung mit ihm waren in Windeseile weg.

Dessau/MZ. - Das Kurt-Weill-Fest 2025 steht in den Startlöchern. Am Montag hat der offizielle Kartenvorverkauf begonnen - 72 Veranstaltungen an 23 Spielorten erwarten die Besucher 2025. Und die ersten Veranstaltungen des Festivals vom 28. Februar bis 16. März sind bereits ausverkauft.