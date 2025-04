Laptop war plötzlich von Virus befallen: „Helfer“ bucht Frau aus Dessau am Ende 1.000 Euro ab

Gutgläubig am Telefon

Dessau/MZ. - Strafanzeige wegen Betruges hat eine 61-jährige Frau im Polizeirevier Dessau-Roßlau erstattet.

Nach ihren Angaben hatte sie am Sonntag gegen 20 Uhr mit ihrem Laptop im Internet gesurft, als sie plötzlich eine Meldung angezeigt bekam, dass das Gerät von einem Virus befallen sei und sie umgehend unter der angegebenen Hotline anrufen soll. Dies tat die Frau. Es meldete sich ein Mann, der der Frau in mehreren Schritten Anweisungen gab, die diese an ihrem Computer ausführte.

In dem nebenbei stattfindenden Gespräch gab die Geschädigte auch ihre Bankdaten an und übermittelte mehrere TAN-Nummern für ihr Online-Banking. Im Anschluss lief der Computer wieder. Nachdem sich die Frau mit einem Bekannten über den Sachverhalt unterhielt, wies dieser sie darauf hin, dass es sich möglicherweise um einen Betrug gehandelt habe. Ein telefonischer Rückruf der Frau bei ihrer Hausbank ergab, dass die unbekannten Täter bereits 1.000 Euro von ihrem Konto abgebucht hatten.