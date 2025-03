Wer auf der A9 in Richtung Berlin fährt und in Coswig runter muss, der muss sich umstellen.

In Richtung Berlin kann man ab Montag in Coswig nicht auf die A9 auffahren.

Coswig/Dessau/MZ. - Ab dem kommenden Montag, 3. März, 12 Uhr, bis voraussichtlich 17. März, 16 Uhr, wird in Fahrtrichtung Berlin die A9-Anschlussstelle Coswig gesperrt. Das hat die Autobahn GmbH des Bundes am Donnerstag mitgeteilt. Grund dafür seien notwendige Umbauarbeiten an der Anschlussstelle.

Der auffahrende Verkehr kann der ausgeschilderten Umleitung in Fahrtrichtung München folgen und wendet dann an der nächsten Anschlussstelle Vockerode, um in Richtung Berlin zu kommen. Der abfahrende Verkehr wird über die nächste Anschlussstelle Köselitz in Fahrtrichtung München zurück umgeleitet.