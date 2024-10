Lange Schlange im Morgengrauen: Neuer Penny-Markt in der Köthener Straße in Dessau eröffnet

Dessau/MZ. - Es war noch dunkel, als am Donnerstag, 7 Uhr, in der Köthener Straße im Dessauer Westen der Discounter Penny seine neue Filiale eröffnet hat. Der frühe Start verhinderte nicht, dass es vor dem Geschäft eine Schlange mit den ersten Kunden gab.

In dem Objekt in der Köthener Straße hatte bis Juni dieses Jahres Lidl ein Geschäft. Der Konzern hatte nach 15 Jahren an diesem Standort von einer Verlängerung des Mietvertrages abgesehen. Gründe wurden nicht genannt. Im Neubaugebiet Zoberberg und in Dessau-Alten hatte das viele Kunden verwundert. Im September hatte Penny dann den Einzug bestätigt.

Der knapp 750 Quadratmeter große Supermarkt setzt auf das Markthallen-Konzept und hat von Montag bis Freitag von 7 bis 21 Uhr und am Sonnabend bis 20 Uhr geöffnet.