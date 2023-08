Dessau-Rosslau/MZ - Unmittelbar vor dem Saisonstart in die zweite Handball-Bundesliga bekommt das Team der Tourist-Information Dessau in der Ratsgasse am Donnerstag, 31. August, tatkräftige Unterstützung.

Von 14 bis 16 Uhr werden mit Luka Baumgart, Carl Haake, Alexander Mitrović und Tim Herzfeld vier Handballer des Dessau-Roßlauer HV beim Ticketverkauf für den Heimspielauftakt helfen. Dabei wird es natürlich auch Gelegenheit für Fotos, Fragen und Autogramme geben.

Nach dem Auftaktauswärtsspiel am Sonntag, 3. September, in Großwallstadt trifft der Dessau-Roßlauer HV am Freitag, 8. September, 19 Uhr, auf den Vorjahreszehnten VfL Eintracht Hagen. Tickets für dieses Spiel gibt es für 15 Euro, ermäßigt für zwölf Euro. Kinder bis 14 Jahre zahlen acht Euro. Foto: SMG