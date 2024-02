Festival in Dessau vor dem Start Kurt-Weill-Fest setzt auf starke Frauen - Schauspielerin Andrea Sawatzki holt Anne Frank ins Rampenlicht

Am Wochenende beginnt das Kurt-Weill-Fest in Dessau: Schauspielerin und Bestsellerautorin Andrea Sawatzki ist mit der Lesung „Im Hinterhaus“ am Sonnabend zu Gast. Was sie in Bezug auf Anne Frank bewegt.