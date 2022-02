Kurt-Weill-Fest in Dessau trotzt Corona: 30. Auflage startet am Freitag

Bis zum 13. März laden 30 Veranstaltungen an zehn Orten mit 400 Mitwirkenden ein. Vielfach gibt es noch Karten.

„Closer to Paradise“ heißt das Programm von Countertenor Valer Sabadus und Spark. Das verspricht einen ganz besonderen Hörgenuss.

Dessau/MZ - „Musik. Spiegel der Zeit“ heißt es ab Freitag, 25. Februar, in Dessau, wenn das 30. Kurt-Weill-Fest beginnt. Bis zum 13. März laden 30 Veranstaltungen an zehn Orten in Dessau, der Geburtsstadt Kurt Weills, aber auch Wörlitz und Halle ein. Rund 400 Künstlerinnen und Künstler mit ihren Bands sind dabei zu erleben. Zum Stand der Vorbereitungen sprach MZ-Redakteurin Heidi Thiemann mit Thomas Markworth, dem Präsidenten der Kurt-Weill-Gesellschaft.

Das 30. Kurt-Weill-Fest findet mitten in der Corona-Pandemie statt. Was bedeutet das für Macher und Publikum?

Weniger Veranstaltungen als in der Zeit vor Corona, auch kleinere Formate werden beim 30. Kurt-Weill-Fest zu erleben sein. „Aus Pandemiegründen sind wir vorsichtig“, sagt Thomas Markworth. Statt der sonst üblichen 23.000 Karten sind nunmehr 7.000 Karten im Angebot. Zurückzuführen ist das auch auf coronabe-dingt begrenzte Platzkapazitäten. So sind im Anhaltischen Theater statt 1.000 Besuchern 500 erlaubt.

Das Jubiläumsfest wurde erst kurzfristig im Januar angekündigt. Was war der Grund?

Aufgrund der Corona-Pandemie wusste niemand, wie sich das Infektionsgeschehen entwickelt. „Anfang November hatten wir schon eine Absage in der Schublade liegen und wollten das Festival auf 2023 verschieben“, gesteht Markworth. Doch es gab für die Kurt-Weill-Gesellschaft, nicht zuletzt von Sponsoren, viel Ermutigung. „Wenn wir es schaffen, die Flagge der Kultur hochzuhalten, dann unterstützen sie uns, hieß es. Deshalb haben wir eine neue Planung aufgelegt.“

Wie ist die Resonanz auf die erst im Januar verkündete Durchführung des Festivals ausgefallen?

„Wir haben eine große Fangemeinde und sind überrannt worden im Kartenvorverkauf“, erklärt Markworth. Einige Veranstaltungen, wie das Familienkonzert im Kornhaus mit Gerhard Schöne am 6. März waren ausverkauft. „Aber auch für ausverkaufte Veranstaltungen lohnt es sich, nachzufragen und sich auf die Warteliste setzen zu lassen“, sagt Markworth, da in einigen Fällen Karten zurückgegeben werden.

Er ist mit seinem Programm am 6. März gleich zweimal zu erleben beim Familienkonzert im Kornhaus: Gerhard Schöne. Foto: Saxo´Phon GmbH - Buschfunk

„Es gibt für fast alle Veranstaltungen Restkarten“, erklärt der Präsident. Und im Fall von Gerhard Schöne konnte ein zweites Konzert vereinbart werden.

Gibt es Veranstaltungen, die noch ein Geheimtipp fürs Publikum sind?

„Auf alle Fälle“, sagt Markworth. Da seien zum einen die Katzen auf Reisen - die Tramp Cats Bigband mit Dota Kehr und Celina Bostic -, die am Sonnabend, 26. Februar, im Steintor-Variete Halle auf der Bühne stehen.

Celina Bostic ist mit der Tramp Cats Bigband unterwegs und ist am Sonnabend, 26. Februar, im Steintor-Variete Halle zu erleben. Foto: Matt Frik

Und zum anderen Valer Sabadus und Spark, die mit „Closer to Paradiese“ am 12. März im Anhaltischen Theater zu erleben sind. „Ein feines Kammermusikensemble mit der Power einer Rockband“, so Markworth.

Bei früheren Kurt-Weill-Festen wurden Karten an Mitglieder der Kurt-Weill-Gesellschaft vor dem öffentlichen Verkaufsstart angeboten. Diesmal nicht, was zu Verärgerungen führte. Woran lag das?

Aufgrund der insgesamt beschränkten Kartenzahl wurde zwar ein festes Kontingent für Mitglieder zurückgehalten, doch gab es mehr Wünsche. „Wir müssen auch Tickets in angemessener Zahl für Nichtmitglieder zur Verfügung stellen“, so Markworth, „Unser Festival wird mit öffentlichen Geldern gefördert.“

Unter welchen Bedingungen finden die Veranstaltungen des 30. Kurt-Weill-Festes statt?

Die Veranstaltungen sind als 2G-Plus-Veranstaltungen ausgewiesen. Ob das Land Corona-Regeln noch während des Festivals lockert und damit einem noch größeren Personenkreis der Besuch des Kurt-Weill-Festes ermöglicht wird, müsse abgewartet werden.

Warum sollten Menschen, die sich bisher noch nicht zum Besuch entschieden haben, das Festival nicht versäumen?

„Wir haben tolle Künstler zu Gast. Ein Live-Erlebnis ist unersetzlich“, so Markworth. Die Künstler zu erleben, lohne sich.

Die Schauspielerin Dagmar Manzel ist auch Sängerin. Mit ihrer Band kommt sie am 28. Februar nach Dessau. Foto: K. Dyba

Bei den Veranstaltungen gelten strenge Hygienemaßnahmen. „Ich denke, der Besuch eines Konzertes ist nicht gefährlicher als einkaufen zu gehen.“

Wo gibt es Informationen zum Programm und Karten?

Eine Übersicht zu allen Veranstaltungen gibt es auf der Homepage des Festivals unter www.kurt-weill-fest.de. Hier können die Tickets auch direkt erworben werden. Zudem ist der Ticketkauf auch telefonisch möglich: Von Montag bis Donnerstag von 9 bis 18 Uhr ist die Hotline unter 0340/ 61 19 07 besetzt.