Private Schätze auf dem Prüfstand „Kunst oder Kitsch“: Sechs Experten wollen diese Frage in der Kunsthalle in Dessau klären
Sechs Experten geben am Wochenende bei „Kunst oder Kitsch“ in der Kunsthalle Auskunft über mitgebrachte Dinge von Besuchern. Im vergangenen Jahr hatte es eine Sensation gegeben.
26.11.2025, 12:51
Dessau/MZ. - Es ist dieser eine Moment, der in sich alles vereint – die Hoffnung, eine Rarität und vielleicht sogar etwas von hohem monetären Wert zu besitzen und gleichzeitig die Sorge zu haben, vielleicht doch nur Plunder oder Kitsch sein Eigen zu nennen.