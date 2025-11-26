Sechs Experten geben am Wochenende bei „Kunst oder Kitsch“ in der Kunsthalle Auskunft über mitgebrachte Dinge von Besuchern. Im vergangenen Jahr hatte es eine Sensation gegeben.

„Kunst oder Kitsch“: Sechs Experten wollen diese Frage in der Kunsthalle in Dessau klären

Dietmar und Silvia Grogoleit haben im letzten Jahr ein Gemälde von Wolfgang Savelsberg und Ruben Rebmann begutachten lassen.

Dessau/MZ. - Es ist dieser eine Moment, der in sich alles vereint – die Hoffnung, eine Rarität und vielleicht sogar etwas von hohem monetären Wert zu besitzen und gleichzeitig die Sorge zu haben, vielleicht doch nur Plunder oder Kitsch sein Eigen zu nennen.