Dessau/MZ. - Eine kulinarische Weltreise können die Dessau-Roßlauer am Wochenende erleben - und müssen dafür nicht mal die Stadt verlassen. Das Street-Food-Festival macht Station in Dessau. Leckereien aus aller Welt, bunte Foodtrucks und Marktstände sowie Live-Musik laden von Freitag, 27. September, bis zum Sonntag, 29. September, zum ausgiebigen Genießen und Schlemmen ein.

StreetFood on Tour macht 2024 wieder in über 30 deutschen Städten Station - und kommt nun nach Dessau

StreetFood on Tour - nach eigenen Angaben Europas leckerstes StreetFood-Festival macht 2024 wieder in über 30 deutschen Städten Station und kommt im September auch nach Sachsen-Anhalt. Köstliche Gaumenfreuden treffen auf exotische Leckerbissen. An den zahlreichen Foodtrucks und Essensständen stehen an den drei Tagen internationale Gerichte, frisch zubereitete Snacks und ungewöhnliche Köstlichkeiten auf den Speisekarten.

Herzhafte Burger, authentische afrikanische Küche, Leckereien aus Südamerika und Asien bis zu süßen Versuchungen lassen ein wahres Schlaraffenland entstehen. Die zahlreichen Gastronomen braten, kochen, dünsten, mixen, frittieren und backen, was sie zu bieten haben - alles natürlich frisch vor den Augen der Besucher zubereitet. Viele Angebote gibt es auch vegan, vegetarisch, gluten- und laktosefrei. Eine große Auswahl an Getränken und Cocktails rundet die kulinarische Weltreise ab.

Zusätzlich zum kulinarischen Erlebnis gibt es zum StreetFood-Festival auf dem Dessauer Marktplatz handgemachte Live-Musik.

Zusätzlich zum kulinarischen Erlebnis gibt es zum StreetFood-Festival beste handgemachte Live-Musik. Die beiden Iren Freddie McCorkey und Adam Keating bringen irische und internationale Folkmusik zum Mitsingen und Mittanzen auf die Bühne. Der ebenfalls aus Dublin stammende Steve Reeves gibt pulsierenden Rock und moderne Balladen sowie Pop- & Country-Classics zum Besten. Für Kinder wartet das ganze Wochenende über Unterhaltung mit Bungee Trampolin, Kinderschminken und den vielfältigsten Eisvariationen.

Das Festival kann am Freitag von 14 bis 22 Uhr, am Samstag von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr besucht werden. Das Tagesticket kostet drei Euro, ein Festivalticket für alle drei Tage 5 Euro. Kinder bis 13 Jahre haben freien Eintritt.