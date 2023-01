Hubschrauber im Einsatz Ausgebüxte Kühe sorgen für Chaos in Dessau - Polizei stoppt Zugverkehr

Eine Herde von ausgebrochenen Kühen hat am Dienstagabend in Dessau für Chaos gesorgt. Die Tiere wurden im Bereich Kornhaus und an der Bahnstrecke bei Dessau gesichert. Es folgte ein Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr.