Einsatz in der Wörlitzer Straße Küchenbrand in Dessau-Nord - Starker Rauch dringt aus einem Fenster im Erdgeschoss

Bei einem Küchenbrand in Dessau-Nord ist am Donnerstag ein Schaden von 10.000 Euro entstanden. Eine Mieterin wurde durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt, musste aber nicht in ein Krankenhaus.