Bürgerbegehren Kritiker an Buga 2035 in Dessau übergeben 3.689 Unterschriften: Bürgeramt schränkt Betrieb ein

Die Initiatoren des Bürgerbegehrens über die Bundesgartenschau im Jahr 2035 in Dessau haben am Montag 3.689 Unterschriften an Oberbürgermeister Robert Reck überreicht. Mit Folgen.