Kreuzung Helmut-Kohl- und Wasserwerkstraße in Dessau wird am Mittwoch teilweise gesperrt

An der Kreuzung Helmut-Kohl- und Wasserwerkstraße finden am Mittwoch Kanalreinigungsarbeiten statt. Das hat Auswirkungen für den Verkehr.

Dessau/MZ - An der Kreuzung Helmut-Kohl und Wasserwerkstraße kommt es am heutigen Mittwoch, 6. April, zu Verkehrsbehinderungen. Hintergrund sind Kanalreinigungsarbeiten, die im Auftrag der Deswa durchgeführt werden, kündigen die Stadtwerke an.

Einstellen auf Sperrungen beziehungsweise auf eine eingeschränkte Verkehrsführung müssen sich Kraftfahrer zwischen 9 und 13 Uhr. In diesem Zeitraum kann von der Helmut-Kohl-Straße in beiden Richtungen nicht in die Wasserwerkstraße abgebogen werden. Autofahrer, die aus Richtung Wasserwerkstraße kommen, können nur nach rechts in Richtung Süd abbiegen.

Auswirkungen haben die Kanalreinigungsarbeiten aber auch auf die Streckenführung der Buslinien 11, 12 und 16, die zum Teil geändert ist. Bei den Linien 11 und 12 wird die Haltestelle „Wasserwerkstraße“ auf der Ostseite bedient. Es entfällt die Haltestelle „Fröbelstraße“. Bei der Linie 16 entfallen die Haltestellen „Stadion/Sportbad“ und „Fröbelstraße“.