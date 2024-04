Schritt zur Zukunftssicherung Krebs besser behandeln - Städtisches Klinikum Dessau ist als Onkologisches Zentrum zertifiziert

Sachsen-Anhalt hat in Deutschland die höchste Sterberate bei bösartigen Erkrankungen. Mit Dessau-Roßlau gibt es nun einen weiteren Standort für optimierte Therapie. Was dafür getan wurde. Was das für die Patienten heißt.