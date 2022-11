Die Türen zum Kreativmarkt auf der Wasserburg in Roßlau öffnen sich am Freitag, 4. November, ab 14 Uhr.

Rosslau/MZ - Die Türen zum Kreativmarkt auf der Wasserburg in Roßlau öffnen sich am Freitag, 4. November, von 14 bis 17 Uhr sowie am Samstag, 5. November, und Sonntag 6. November, jeweils von 10 bis 17 Uhr.

Beim Markt können kreative Geschenke und Dekoration für die gemütliche Jahreszeit gefunden werden sowie Produkte neuer Aussteller wie Wachsmalerei bestaunt werden. Auch alte Handwerkskunst wird mit der Handwebtechnik sowie dem Verspinnen von Wolle aufgegriffen. Der Eintritt ist frei.