Krasse Fehleinschätzung: Treuhand sah für Dessau-Roßlaus IDT Biologika nach der Wende keine Zukunft

Tornau/MZ - Mit 2021 geht für das Dessauer Biopharma-Unternehmen IDT Biologika ein ausgesprochen denkwürdiges Jahr zu Ende. In der Pandemie konnte sich der international agierende Hersteller von Impfstoffen und Biopharmazeutika eine Spitzenposition im Kampf gegen die weltweite Krise sichern. So zog die IDT Deals mit den Herstellern der Corona-Impfstoffe von Johnson & Johnson sowie Astrazeneca an Land und füllte nach eigenen Angaben Millionen Dosen dieser Präparate ab. Seit kurzem produziert das Unternehmen auch den ersten echten Totimpfstoff gegen Corona, den der französisch-österreichische Konzern Valneva entwickelt hat. Die Zulassung steht aus.