Dessau/MZ. - Mit einem unbezahlten Karenztag könne dem hohen Krankheitsstand unter deutschen Arbeitnehmern entgegengewirkt werden – zumindest laut dem Vorstandsvorsitzenden der Allianz-Versicherung, Oliver Bäte. Das sagte er in einem Interview mit dem Handelsblatt vor einigen Tagen. Wenn Arbeitnehmer am ersten Krankheitstag keinen Lohn mehr erhielten, könnten sowohl Arbeitgeber als auch Krankenkassen Kosten sparen, dabei handele es sich um 40 Milliarden Euro pro Jahr, so Bäte. Gegen diesen Vorschlag sprach sich unter anderem Anja Piel vom Vorstand des Deutschen Gewerkschaftsbundes in einer Pressemitteilung aus: „Finger weg von der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall! Niemand braucht aktuell Vorschläge, die noch mehr Beschäftigte dazu bringen, krank zu arbeiten.“

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.