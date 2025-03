Dessau-Rosslau/MZ. - Die Feinstaubkonzentration in der Luft war in den vergangenen Tagen deutlich erhöht. Das registrierten die Messstationen des Lufthygienischen Überwachungssystems Sachsen-Anhalt flächendeckend im gesamten Land. Ursache sei das sonnige Frühlingswetter, was seit Anfang März ein täglich steigendes Feinstaubbelastungsniveau zur Folge hatte, erklärt das Landesamt für Umweltschutz in einer Mitteilung. „Verursacht wird das durch eine langanhaltende Hochdruckwetterlage mit eingeschränkten Luftaustauschbedingungen, schwachem Wind und Temperaturinversionen, bei denen kühlere Luft am Boden durch wärmere Luftschichten überlagert wird“, erörtert Behördensprecherin Ines Wahl. Kaum Auswirkung auf die Luftbelastung habe hingegen der Saharastaub.

