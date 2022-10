Konzertabend von „Biker zeigen Herz“ lässt Spendenkonto für Spielplatz in Roßlau weiter anwachsen

Nicht nur der Eintritt für den Konzertabend wandert auf das Spendenkonto zugunsten eines neuen Spielplatzes der Grundschule Waldstraße in Roßlau, sondern auch der Versteigerungserlös einer Holzbank. Wer das meiste Geld geboten hat, wie das Konzert insgesamt ankam und warum die Biker aber auch etwas enttäuscht waren.

Dessau/MZ - 2.326 Euro - so viel haben Besucher beim Eintritt für das Benefizkonzert von „Biker zeigen Herz für Kinder“ am Sonnabend im Dessauer Golfpark zugunsten eines neuen Spielplatzes für die Grundschule Waldstraße in Roßlau gespendet.