Die Stadtwerke Dessau reinigen in der 14. Kalenderwoche, beginnend ab dem 2. April, die Abwasserkanäle in der Heidestraße.

Kontrolle und Reinigung - Stadtwerke Dessau spülen Abwasserkanäle in der Heidestraße

Abwassernetz in Dessau-Roßlau

Dessau/MZ. - Die Stadtwerke Dessau reinigen in der 14. Kalenderwoche, beginnend ab dem 2. April, die Abwasserkanäle in der Heidestraße auf dem Abschnitt zwischen der Augustenstraße und dem Kabelweg. Die Arbeiten erfolgen in den Abend- und Nachtstunden jeweils zwischen circa 21 Uhr und 4 Uhr.

Diese Maßnahme dient der langfristigen Entsorgungssicherheit und umfasst neben der Reinigung auch die Kontrolle mittels Kamerabefahrung.

Aufgrund der eingesetzten Reinigungstechnik ließe sich eine Geräuschentwicklung leider nicht vermeiden, beschränke sich aber auf das notwendigste Mindestmaß, heißt es seitens der Stadtwerke. Die bitten die Anwohner um Verständnis und die Verkehrsteilnehmer im Bereich der Wanderbaustelle um besondere Aufmerksamkeit.