Kontrolle in Dessau eskaliert - 78-Jährige prügelt mit Motorrad-Helm auf Polizisten ein

Eine Kontrolle in Dessau mit Folgen: Der 79-jährige Fahrer hatte keine Fahrerlaubnis - und wurde deshalb nicht das erste Mal angehalten. Seinen Ausweis wollte er nicht aushändigen.

Eine Polizistin hält eine Winkerkelle in der Hand.

Dessau/MZ - Die Kontrolle eines Mopeds ist am Mittwochvormittag in Dessau eskaliert. Das Kleinkraftrad war gegen 10.10 Uhr in der Askanischen Straße gestoppt worden. Dabei stellte sich heraus, dass der 79-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und schon mehrfach wegen dieser Straftat angefallen ist. Der Aufforderung, seinen Ausweis auszuhändigen, kam der Senior nicht nach, stattdessen schlug er dem Polizeibeamten ins Gesicht.

Zeitgleich drängte sich seine 78-jährige Begleiterin zwischen den Angreifer und den Polizeibeamten. Sie schlug mit einem Motorradhelm mehrfach auf den Polizeibeamten ein. Gegen die beiden Senioren wurden Ermittlungsverfahren wegen Widerstand gegen Polizeibeamte eingeleitet.