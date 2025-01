Besondere Tradition Konfekt, Kaviar und Krimsekt: Warum „Väterchen Frost“ das Dessauer Geschäft „Sloboda“ besucht hat

Figuren aus alten russischen Märchen und den einstiger Sowjetrepubliken sind am Montag bunt kostümiert im beliebten Spezialitätengeschäft „Sloboda“ in der Dessauer Innenstadt aufgetaucht. Was die Geschichte dazu ist.