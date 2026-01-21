Projektentwickler haben am Montag ein Windenergie-Projekt für den Ortsrand von Mosigkau vorgestellt. Die Skepsis ist groß. Wie die rechtliche Lage ist. Was der Investor verspricht.

Mosigkau/MZ. - Das Thema in der Ankündigung nüchtern gehalten, löste am Montagabend in der Bürgerfragestunde im Bürgerhaus Mosigkau dann doch einige Kontroversen aus. Über 20 Bewohner wollten sich zur „Errichtung einer Windenergieanlage in der Gemarkung Mosigkau“ informieren, ihre Fragen loswerden und vor allem ihre mit dem Vorhaben verbundenen Bedenken vortragen.