Kochstedter Eichen fallen unter Säge und Harvester: Durften sie gefällt werden?

Ein alter Konflikt geht in eine neue Runde: Bürgerinitiative protestiert gegen Fällarbeiten. Der Grundstückseigentümer will nicht enteignet werden. Die Stadt findet seit vier Jahren keine Lösung in diesem Konflikt.

Kochstedt/MZ - In der vergangenen Woche waren Mitarbeiter des Umweltamtes in der Waldsiedlung Kochstedt. Die Männer hatten eine Fotoausrüstung dabei und wollten dokumentieren, was Harvester und Motorkettensäge wenige Tage zuvor an Bäumen gefällt haben und wie sich nun aus Sicht des Naturschutzes die Situation vor Ort darstellt.