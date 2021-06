Klinikum Dessau lockert Corona-Regeln - Besucher brauchen keinen negativen Test mehr

Dessau-Roßlau - Die aktuelle Corona-Lage in Dessau-Roßlau lässt es zu, dass Besucher ab Donnerstag, 1. Juli, auch ohne einen aktuellen negativen Test Patienten am Städtischen Klinikum besuchen dürfen. Das hat das Klinikum mitgeteilt. Diese Lockerung habe jedoch keine Auswirkung auf den Anmeldeprozess.

Weiterhin müssen sich alle Besucher am Empfang registrieren. Besuchern wird empfohlen, die Luca-App auf ihren Smartphones zu installieren. Mit der App können sie ihre Anwesenheit im Klinikum via QR-Code dokumentieren. Besucher ohne die App müssen sich im Eingangsbereich schriftlich registrieren.

Besuche von Kindern unter 16 Jahren oder von Menschen mit Atemwegsinfektionen sind nicht erlaubt. Auf den Fluren und in den Patientenzimmern sind zudem die Hygiene-und Abstandsregeln einzuhalten.

Am Klinikum gilt nach wie vor die 1-1-1-Regel. Patienten dürfen einmal am Tag eine Person für maximal eine Stunde als Besuch empfangen. Die Besuchszeiten sind wochentags von 15 bis 18 Uhr. Ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz oder eine FFP2-Maske bleibt für alle Besucher Pflicht.Für ambulante Patienten gilt weiterhin der Begleitstopp in allen Bereichen der Klinik, sofern sie nicht zwingend auf Hilfe angewiesen sind.