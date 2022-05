Klinikum Dessau ändert zum 1. Juni die Besucherregeln - Das ist ab Mittwoch zu beachten

In Dessau Alten gilt nun 3G und weiter die 1-1-1-Regel.

Das Klinikum in Dessau.

Dessau/MZ - Besucher des Städtischen Klinikums in Alten dürfen ab Mittwoch, 1. Juni, Patienten wieder unter Einhaltung der 3G-Regeln besuchen. Das hat das Klinikum mitgeteilt. Zutritt erhalten demnach Besucher mit einem vollständigen Impfnachweis oder einem aktuell gültigen Genesenennachweis.

Sollte keiner dieser Nachweise vorgelegt werden können, müssen die Besucher einen aktuellen negativen Test vorweisen. Zur Vorlage kann ein maximal 24 Stunden alter Antigen-Schnelltest oder ein maximal 48 Stunden alter PCR-Test gebracht werden.

Allerdings bleibt die sogenannte 1-1-1-Regel weiterhin bestehen. Patienten dürfen also einmal am Tag eine Person für maximal eine Stunde als Besuch empfangen. Angehörige sollten sich, so das Klinikum, im Vorfeld untereinander abstimmen, damit niemand vergebens kommt.

Besuche von Kindern unter 16 Jahren oder von Menschen mit Atemwegsinfektionen sind weiterhin nicht erlaubt. Auf den Fluren sowie in den Patientenzimmern sind die Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten.

Für ambulante Patienten oder Patienten mit einem Sprechstundentermin am Klinikum gilt die 3G-Regelung ebenfalls. Ambulante Patienten mit geplanten invasiven Maßnahmen werden unabhängig vom Impf- und Genesenenstatus weiterhin getestet. Dies gilt auch für Patienten im Rahmen einer stationären Aufnahme. Bis auf weiteres gilt auch noch der Begleitstopp für ambulante Patienten in allen Bereichen der Klinik, sofern diese nicht zwingend auf Hilfe angewiesen sind.

Die FFP-2-Maskenpflicht bleibt im Klinikum unverändert bestehen. Das Klinikum öffnet seine Pforten für Besucher von Montag bis Sonntag in der Zeit von 15 Uhr bis 18 Uhr.