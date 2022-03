Klettern, Toben, Naschen: Im Stadtbezirk Siedlung entsteht neuer Spielplatz nach Kinderwünschen

Mit dem Bau auf dem 600 Quadratmeter großen Areal in der Rathenaustraße wurde bereits begonnen. Im August soll alles fertig sein.

In der Rathenaustrasse entsteht ein Spielplatz. Mitarbeiter der Firma Stackelitz erledigen die Gartenbauarbeiten und den Erdaushub, dann wird Rasen gesäht, im August werden die Spielgeräte aufgebaut.

Dessau/MZ/HTH - In der Rathenaustraße in Dessau-Siedlung haben die Bauarbeiten für einen neuen Spielplatz begonnen. Hier entsteht bis zum Hochsommer ein Sandspielbereich, auf dem ein Kombinationsspielgerät Drei- bis Zehnjährige einlädt, teilt das Stadtplanungsamt mit. Für kleinere Kinder ab einem Jahr werden zwei Spielgeräte auf dem Spielrasen aufgestellt.

Auf dem 600 Quadratmeter großen Gelände wird es auch natürliche Elemente wie Baumstämme und Findlinge zum Sitzen und Balancieren geben. Ein kleiner Sitzplatz mit einem schmalen Pflasterweg wird barrierefrei erschlossen. Außerdem wird der neue Spielplatz eine Bank, Fahrradständer und einen Papierkorb erhalten.

Kinderideen wurden im Sommer 2020 gesammelt

Die baumbestandene Rasenfläche erhält zudem Blütengehölze und Wildobstbäume wie Mispel und Felsenbirne sowie Obststräucher. Das hatten sich Kinder des Wohngebietes gewünscht. Unter pädagogischer Begleitung durch das Jugendamt malten und erzählten sie im Sommer 2020 ihre Ideen und Vorstellungen für einen bespielbaren Garten mit vielen Bewegungsmöglichkeiten wie Klettern, Balancieren, Sitzmöglichkeiten und Obststräuchern zum Naschen. Das Landschaftsarchitekturbüro Uwe Merz erarbeitete aus den Ideen der Kinder den Gestaltungsplan.

Finanziert wird der neue Spielplatz mit Sanierungsmitteln des Sanierungsgebietes Dessau-Nordwest

Mit dem Neubau des Spielplatzes wird eine große Lücke gefüllt. Bislang ist der Stadtbezirk Siedlung mit Kinderspielflächen unterversorgt. Der Neubau in der Rathenaustraße wurde 2018 in der Spielplatzkonzeption vorgesehen und ist außerdem seit langem ein Sanierungsziel im Sanierungsgebiet Dessau-Nordwest. Das Vorhaben wurde schließlich im August 2020 beschlossen. Die Gesamtkosten in Höhe von 123.000 Euro werden mit Sanierungsmitteln des Sanierungsgebietes Dessau-Nordwest finanziert.

Begonnen wurden jetzt die Gelände-, Wegebau- und Pflanzarbeiten. Bis zum Sommer erfolgt die Anwachspflege der Spielrasenfläche und der Pflanzungen. Im August sollen laut Stadtplanungsamt die Spielgeräte eingebaut und die Sandspielfläche fertiggestellt werden.