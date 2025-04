Der Förderverein Burg Roßlau öffnet am Sonnabend von 11 bis 19 Uhr die Pforten zum Handel und Wandel bei freiem Eintritt. Was geboten wird.

Veranstaltung am Wochenende

Rosslau/MZ. - Vorbei die endlos dunklen und trüb-grauen Tage: Auf der Burg Roßlau startet am kommenden Samstag mit dem traditionellen Ostermarkt die Open-Air-Saison der Veranstaltungen für 2025. Ab 11 Uhr öffnen sich am Sonnabend, 12. April, die Burgtore am Schlossgarten zum Wandel und Handel rings um das erste Frühlingsfest.

Die Deko-Abteilung vom Förderverein Burg Roßlau steckt seit Wochenanfang in den vielen Vorbereitungen, Oberburg und Torscheune für ihre Besucher frühlingsbunt zu schmücken.

Gäste kommen bis aus Roudnice

Ins Haus steht der 26. Ostermarkt unter Ägide des hiesigen und gleichaltrigen Fördervereins. Nur einmal gab es während des Corona-Lockdowns 2020 eine Zwangspause. Der Markt hat also eine lange Tradition, auf der die Veranstalter aufbauen können, wie Vereins-Pressesprecher Torsten Vollert sagt. So eröffnet Vereinsvorsitzender Volker Lendewig als Burgvogt den Markt und kann diesmal auch weit gereiste Gäste begrüßen:

Die Freunde aus der tschechischen Partnerstadt Roudnice nad Labem kommen von der tschechischen Unterelbe aus Böhmen stromab nach Dessau-Roßlau ins deutsche Tiefland der Mittelelbe. Auf der Oberburg in Roßlau sind am Sonnabend die Freunde aus Tschechien mit einem Info-Stand vertreten und bieten im Gewölbekeller zum Ostermarkt auch verschiedene regionale Produkte aus ihrer Heimat zum Kauf an.

Die Besucher erwartet neben verschiedenen vorösterlichen Produkten und Accessoires diverser Anbieter auch wieder reichlich Speis und Trank. Der Burgverein offeriert wiederum ein opulentes Kuchenbuffet zur Kaffeezeit.

Spaß mit Osterhasen und Märchen

Der Eintritt zum Ostermarkt ist frei für Klein und Groß. Die Kinder können beim Rundgang ganz sicher dem einen oder anderen Osterhasen höchstpersönlich antreffen und sich auf kleine Geschenke freuen. Für einen optischen Hingucker sorgen die Anhänger vom „Freyen Haufen zu Rosselowe“ mit allerlei Spaß, Spiel mit dem Feuer und Pfeil und Bogen.

Auch Kultur und Theater gibt es: Das im Vorjahr im Burgtheatersommer aufgeführte Kindertheater vom „Froschkönig“ wird am Sonnabend ab 14.30 Uhr noch einmal gezeigt – diesmal auf der Oberburg im Pferdestall. Und führt plitsch-platsch zurück in alte Zeiten, wo das Wünschen noch geholfen hat ...