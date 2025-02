Dessauer Wohnungsbaugesellschaft Kisten packen bei der DWG: Umzug in das Leopold-Carré beginnt, neues Kundencenter im Zentrum

Dessau-Roßlaus größter Vermieter will am 1. April am neuen Standort arbeitsfähig sein. Weil es dort keinen Empfang gibt, ist ein extra Kundencenter an der Museumskreuzung geplant.