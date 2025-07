Ein Prozess wegen Kindesmissbrauchs am Landgericht Dessau muss teilweise neu aufgerollt werden. Grund ist eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs. Die Auswirkungen auf das Strafmaß bleiben wohl gering.

Prozess am Landgericht Dessau

Köthen/MZ. - Der Prozess gegen einen wegen Kindesmissbrauchs verurteilten Schwimmmeister muss in Teilen neu aufgerollt werden. Das ergibt sich aus einer jetzt veröffentlichten Entscheidung des Bundesgerichtshofs, die aber allein die Strafzumessung betrifft. An den Taten selbst gibt es keinen Zweifel.

Mann ahtte Nachweise gefälscht, um als Schwimmmeister arbeiten zu können

Das Umfeld hatte der gebürtige Dessauer sorgfältig vorbereitet. Auf eine Anzeige hin hatte er in einem Freibad im Altkreis Köthen als Schwimmmeister angeheuert. Wegen seiner freundlichen und engagierten Art genoss er großes Vertrauen und stieß auf offene Ohren, als er vorschlug, ein dreiwöchiges Schwimmcamp für Kinder zu organisieren. Später stellte sich heraus, dass seine Befähigungsnachweise gefälscht waren. Zudem hatte er ein umfangreiches Vorstrafenregister, das eine Verurteilung wegen 90-fachen Kindesmissbrauchs einschloss.

In einem thüringischen Ferienlager gab er sich als Arzt und Rettungssanitäter aus. Woanders hatte er sich „nur“ an zwei Jugendlichen vergriffen. Als die Eltern Verdacht schöpften, fanden die Ermittler auch kinderpornografische Bilder. Der Angeklagte war wegen sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen und wegen Besitzes kinderpornografischer Schriften zu sechs Jahren Freiheitsentzug und anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt worden. Der Erfolg seiner Revision liegt an einer Gesetzesänderung, die das Mindeststrafmaß für den Besitz von Kinderpornografie abgesenkt hat.

Das mag zunächst überraschen. In den vergangenen 20 Jahren gab es bei den Strafmaßen nur zwei Tendenzen: Es wurden neue Straftaten aufgenommen und Strafen verschärft. Härtere Straftaten würden potentielle Täter abschrecken, lautete das gängige Argument. Erfüllt hat sich dieses Versprechen nicht.

Auch für Kinderpornografie hatte der Gesetzgeber den Strafrahmen zunächst ausgeweitet und die Mindeststrafe von sechs Monaten auf ein Jahr erhöht, wieder mit dem Argument der Abschreckung.

Die Unterstützung war breit gefächert: Der Kinderschutzbund, die Gewerkschaft der Polizei und weite Teile der Medien waren sich einig, dass die Strafen härter werden müssen. Offensichtliche Risiken wurden ignoriert und besonnene Stimmen überhört.

Als das neue Strafmaß in Kraft trat, stiegen die Fallzahlen sprunghaft. Denn plötzlich wurden Handlungen zu Verbrechen, die vorher zu Recht keine waren: Eltern wurden verfolgt, weil sie mitbekamen, dass in Chats von Schülern einschlägige Fotos kursierten und diese Bilder weiterleiteten, um Lehrer zu informieren. Jugendliche, die einvernehmlich Nacktfotos von sich teilten, wurden kriminalisiert. Und sogar gegen ein Vergewaltigungsopfer wurde ermittelt, nachdem es einschlägige Fotos Ermittlungsbehörden überlassen hatte – die der Täter zuvor an sein Opfer verschickt hatte.

Warum geschah das? Bei einem Verbrechen, und das sind alle Straftaten mit einer Mindeststrafe von einem Jahr aufwärts, haben die Staatsanwaltschaften kaum Spielraum, ein Verfahren wegen Geringfügigkeit einzustellen.

Drei Jahre später schließlich die Einsicht beim Gesetzgeber – die Mindeststrafe wurde wieder auf sechs Monate herabgesetzt. Diese Kehrtwende kommt dem „Schwimmmeister“ zugute. In der neuen Verhandlung könnte das Strafmaß für den Besitz von Kinderpornografie abgemildert werden.

Im Dessauer Urteil festgelegte Sicherungsverwahrung bleibt bestehen

Letztlich wird dies nur geringe Auswirkungen haben. Wenn die Gesamtstrafe überhaupt davon beeinflusst werden sollte, dann nur geringfügig. Vor allem aber bleibt es bei der anschließenden Sicherungsverwahrung. An dieser hat der Bundesgerichtshof keinen Anstoß genommen.