Keine Pause in den Sommerferien - In Dessau-Roßlaus Schulen werden Klassenräume hergerichtet

In der Grundschule Am Akazienwäldchen wird die Schülerzahl steigen. Deshalb werden zusätzliche Räume hergerichtet. Das Foto zeigt eine erste Klasse des vorigen Jahres.

Dessau-Rosslau/MZ/SYK. - Die Sommerferien sind in die zweite Hälfte gestartet. Wie in jedem Jahr nutzt die Stadt Dessau-Roßlau als Träger der Schulgebäude die schulfreie Zeit für Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten in den Schulen. Doch die Stadt hat noch immer keinen genehmigten Haushalt für das laufende Jahr, was Auswirkungen auch auf diesen Bereich hat. „Aufgrund der Einschränkungen der satzungslosen Zeit können nur wenige der vorgesehenen Maßnahmen umgesetzt werden“, verdeutlich es Stadtsprecher Ralf Schüler.