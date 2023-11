In der Dessauer Innenstadt werden von Freitag, 1. Dezember, bis Heiligabend keine Parkplatzgebühren erhoben. Es gibt fünf Ausnahmen.

Keine Parkgebühren im Dezember in Dessau-Roßlau - Stadtrat will die Innenstadt stärken

Dessau-Rosslau/MZ. - In der Dessauer Innenstadt werden von Freitag, 1. Dezember, bis Heiligabend keine Parkplatzgebühren erhoben. Diesen Beschluss haben am Mittwoch der Haupt- und Personalausschuss und der Ausschuss für Finanzen, Digitalisierung und moderne Verwaltung in einer gemeinsamen Sitzung gefasst.