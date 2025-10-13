Ein Rundgang zur Barrierefreiheit in Roßlau zeigt teilweise unüberwindbare Hürden für Rollstuhlfahrer und andere Betroffene – vom Jugendclub „Platte 15“ bis zum „Rosseltreff“. Woran es hapert und was helfen könnte.

Kein Geld für zwei Sack Zement? Rundgang macht Hürden vom Jugendclub „Platte 15“ bis zum „Rosseltreff“ in Roßlau aus

Wer gut zu Fuß ist, für den ist die Kante am Eingang zum Jugendclub „Platte 15“ kein Problem. Rollstuhlfahrer scheitern daran.

Rosslau/MZ. - „Das darf doch nicht an zwei Sack Zement scheitern!“ Christa Müller, Roßlaus stellvertretende Ortsbürgermeisterin, schüttelt den Kopf am Donnerstagnachmittag im Jugendclub „Platte 15“. Sie ist genau so erschrocken wie die anderen 18 Teilnehmer der Runde. Alle haben sich auf Einladung des Beirats für Menschen mit Behinderung auf den Weg gemacht, um zu schauen, wie es um die Barrierefreiheit in der Schifferstadt bestellt ist.