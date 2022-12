Kaufland-Parkplatz in Dessau - Unbekannte stehlen Umhängetasche aus Kofferraum

Ein 84-Jähriger hatte seinen Einkauf in den Kofferraum geladen und auch die Tasche dort abgelegt. Zu Hause merkte er den Verlust.

Dessau/MZ - Aus dem Kofferraum seines Pkw wurde einem 84-jährigen Dessauer am Freitag zwischen 12.30 und 13 Uhr auf dem Kauflandparkplatz in der Wolfgangstraße eine Umhängetasche samt Portemonnaie gestohlen. Der 84-Jährige hatte seinen Einkauf in den Kofferraum geladen und auch die Tasche dort abgelegt.

Anschließend lehnte er die Kofferraumklappe an und brachte den Einkaufswagen zurück. Dass die Tasche fehlte, bemerkte er erst zu Hause. Zu möglichen Tätern konnte er keine Angaben machen, da ihm auf dem Parkplatz keine Personen an seinem Fahrzeug aufgefallen waren.