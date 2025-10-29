Die aktiven Einsatzkräfte des Katastrophenschutzes wurden bislang per SMS alarmiert. Das konnte bis zu einer Dreiviertelstunde dauern. Wie sich das nun ändern soll.

Katastrophenschutz in Dessau wird bis zu 48 Minuten zu spät alarmiert - Nun soll es eine Lösung geben

Dessau-Roßlau/MZ. - Es kann jederzeit und überall passieren. Beim Einkaufen, im Kino, nachts um halb 4 Uhr im Bett: Wenn die aktiven Mitglieder des Katastrophenschutzes zu einem Notfall alarmiert werden, muss es schnell gehen. In Dessau-Roßlau allerdings kann zwischen dem Notruf und der Alarmierung des Katastrophenschutzes schon einmal viel Zeit vergehen – absurd viel Zeit. Bis zu 48 Minuten dauert es, bis auch der letzte Retter von seinem Einsatz erfährt.