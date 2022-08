Kann die Jugendbauhütte den alten Schlossbrunnen im Dessauer Zentrum instand setzen?

Brunnen am Johannbau

Dessau/MZ/AGE - Kann die Dessauer Jugendbauhütte vom Mausoleum den Brunnen am Johannbau reparieren, so dass er perspektivisch wieder zum Wasserspiel wird? Zumindest gibt es Bestrebungen im Dessauer Rathaus, dass der Brunnen vielleicht schon im nächsten Jahr wieder in Betrieb geht und nicht - wie derzeit - als Blumentopf für mickrige Pflanzen - genutzt wird.