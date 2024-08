Die Einwohner von Brambach und Mosigkau sind am 10. November noch einmal an der Wahlurne gefordert. Kandidaten müssen sich vorher melden.

Dessau-Rosslau/MZ. - Die Ergänzungswahl für die Ortschaftsräte in Brambach und Mosigkau findet am 10. November statt. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Die Wahllokale in den beiden Ortschaften sind an diesem Tag von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Bei der Neuwahl der Ortschaftsräte bei den Kommunalwahlen im Juni waren in Mosigkau und Brambach weniger als zwei Drittel der gesetzlichen Mitgliederzahl der Ortschaftsräte gewählt worden: In Brambach hatte es nur einen Bewerber gegeben. In Mosigkau war Uwe Jakob Weber so erfolgreich, dass er drei Mandate geholt hat, diese aber natürlich als Einzelbewerber nicht besetzen konnte.

Nach Paragraf 19, Absatz 2 der Hauptsatzung der Stadt Dessau-Roßlau ist die Zahl der Mitglieder der beiden Ortschaften auf fünf festgesetzt. Im Brambach werden also im November weitere vier Mitglieder und in Mosigkau weitere zwei Mitglieder gewählt.

Die beiden Ortschaften bilden für die Ergänzungswahlen jeweils ein eigenes Wahlgebiet. Die in der Ortschaft wohnenden Bürger sind wahlberechtigt. Wahlvorschläge für die Ergänzungswahl können von Parteien, Wählergruppen und von Einzelpersonen eingereicht werden.

Die Frist für die Einreichung von Wahlvorschlägen endet am Dienstag, 3. September, um 18 Uhr. Die dazu erforderlichen Formulare können im Wahlamt der Stadt Dessau-Roßlau zu den Dienstzeiten kostenfrei entgegen genommen oder per E-Mailabgefordert werden. Terminabsprachen werden empfohlen.