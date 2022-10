Kampf gegen manches Vorurteil - Hubertusfest lockt 1.500 Besucher auf die Roßlauer Burg

Vor historischer Kulisse ging es am Wochenende auf der Roßlauer Wasserburg um die Jagd und um die Natur. 30 Aussteller waren dabei. Jäger räumen mit Vorurteilen über sich auf.

Rosslau/MZ - Manchmal kann es ganz leicht sein. „Die Kreisjägerschaft suchte einen Ort zur Präsentation. Wir haben das nötige Equipment und den Platz dafür“, sagt Torsten Vollert vom Förderverein der Burg Roßlau. So wagten sie zusammen, mitten in der Pandemie, mit dem Hubertusfest ein neues Format auf der Burg. Nach 2020 und 2021 wurde am vergangenen Samstag zur dritten Auflage geladen.