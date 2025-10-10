Besondere Veranstaltung Junkers-Motoren im Fokus - Technikmuseum in Dessau nimmt historische Geräte in Betrieb
„Motorentag“ nennt sich die Veranstaltung im Dessauer Technikmuseum „Hugo Junkers“, die am Samstag, 11. Oktober, die Herzen von Technikfans höher schlagen lässt,
10.10.2025, 11:00
Dessau/MZ. - Axel Reinicke, der Leiter der Motoren-AG des Fördervereins des Technikmuseums „Hugo Junkers“, kann es kaum erwarten, dass einige der über 20 in der Ausstellungshalle gezeigten Motoren auf dem Freigelände des Museums wieder zum Leben erweckt werden.