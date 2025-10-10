„Motorentag“ nennt sich die Veranstaltung im Dessauer Technikmuseum „Hugo Junkers“, die am Samstag, 11. Oktober, die Herzen von Technikfans höher schlagen lässt,

Junkers-Motoren im Fokus - Technikmuseum in Dessau nimmt historische Geräte in Betrieb

Auch dieser historische Junkers-Motor wird an dem Tag in Betrieb genommen.

Dessau/MZ. - Axel Reinicke, der Leiter der Motoren-AG des Fördervereins des Technikmuseums „Hugo Junkers“, kann es kaum erwarten, dass einige der über 20 in der Ausstellungshalle gezeigten Motoren auf dem Freigelände des Museums wieder zum Leben erweckt werden.