  4. Besondere Veranstaltung: Junkers-Motoren im Fokus - Technikmuseum in Dessau nimmt historische Geräte in Betrieb

„Motorentag“ nennt sich die Veranstaltung im Dessauer Technikmuseum „Hugo Junkers“, die am Samstag, 11. Oktober, die Herzen von Technikfans höher schlagen lässt,

Von Danny Gitter 10.10.2025, 11:00
Auch dieser historische Junkers-Motor wird an dem Tag in Betrieb genommen. Foto: Gitter

Dessau/MZ. - Axel Reinicke, der Leiter der Motoren-AG des Fördervereins des Technikmuseums „Hugo Junkers“, kann es kaum erwarten, dass einige der über 20 in der Ausstellungshalle gezeigten Motoren auf dem Freigelände des Museums wieder zum Leben erweckt werden.