Junge BMW-Fahrerin fährt in Roßlau ungebremst gegen eine Laterne

Unfall in Roßlau

Ein Polizieiauto am Unfallort.

Rosslau/MZ. - Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Freitagmittag, gegen 12.30 Uhr auf der Magdeburger Straße in Roßlau. Eine 25-jährige Dessauerin hatte mit ihrem BMW die B 184 in Richtung Zerbst befahren, auf Höhe der dortigen Tankstelle kam sie aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte ungebremst und frontal gegen eine Laterne. Die Fahrzeugführerin erlitt einen Schock und musste ins Städtische Klinikum Dessau gebracht werden. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird auf 35.000 Euro geschätzt.