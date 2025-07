Staffelstein-Übergabe am Mausoleum in Dessau: Drei junge FSJler werden die Restaurierungsarbeiten am großen Denkmal im Tierpark vorantreiben. Verschüttete Räume auf der Ostseite werden freigelegt.

Jugendbauhütte am Mausoleum in Dessau geht weiter - Neuntes Team setzt Restaurierung fort

Dessau/MZ. - Mit der feierlichen Staffelstein-Übergabe ging die Jugendbauhütte am Mausoleum in dieser Woche in ihr neuntes Jahr. Drei junge Menschen – Meret Gerlach, Leontine Tietz und Arne Christoph – werden im Rahmen ihres Freiwilligen Sozialen Jahres Kultur in der Denkmalpflege die begonnene Restaurierung des Mausoleums fortführen.