Joris stellt am Freitag in Dessau neues Album vor - Konzert wird live gestreamt

Dessau - Der ehemalige Hangar in der Kühnauer Straße in Dessau ist momentan so etwas wie das Epizentrum der deutschen Popmusik. Ein riesiger Tross von Technikern, Musikern und Assistenten bereitet hier seit Mittwoch das Livekonzert von Popstar Joris vor, das am Freitag, 30. April, - natürlich ohne Publikum - von hier aus live gestreamt werden soll.

Das Bühnenbild stand am Donnerstag bereits. In halbrunder Wohnzimmeratmosphäre mit Teppichen und Stehlampen steckte am Nachmittag auch schon Joris’ Band mitten in den Proben. Das klang alles schon sehr nach dem 31-jährigen dreifachen Echopreisträger - allein der Platz im Zentrum des Settings blieb leer.

Joris freut sich, endlich mal wieder live spielen zu können

Kein Wunder, denn Joris absolvierte derweil einen regelrechten Interview-Marathon und zeigte sich voll Vorfreude, nach über einem Jahr Corona endlich mal wieder live spielen zu können. „Aber es fühlt sich an wie ein kleiner Ausblick auf das, was hoffentlich bald wieder kommt.“

Ohne die Nähe zum Publikum sei das Gefühl nicht vergleichbar. „Es ist mehr wie eine Studio-Live-Session.“ Auch das mache aber Spaß. „Da steht die Musik mehr im Vordergrund.“ Überhaupt freue er sich sehr auf das Musizieren und die Rückkehr zu seiner Band.

Beim Konzert in Dessau steht noch dazu eine Premiere an: Denn in den i:tecs Event-Studios wird der Musiker erstmals Songs seiner vor sieben Tagen veröffentlichten neuen Platte „Willkommen Goodbye“ live mit Band spielen. „Dass das so kurz nach dem Album-Release überhaupt klappen würde, hätte ich nicht gedacht“, so Joris im MZ-Interview.

Auch nicht, dass das ausgerechnet in Dessau passieren würde. Andererseits schließt sich für Joris damit auch ein Kreis. „Ich hatte am Mittwoch so einen Hotel-Moment und dachte: Hier warst du schon mal.“ Tatsächlich: Der Niedersachse hatte 2015 sein erstes Album „Hoffnungslos hoffnungsvoll“ bei „zdf@bauhaus“ im Bauhaus vorgestellt. „Das war ein wunderschöner Tag damals.“

In einigen neuen Songs von Joris klingt die aktuelle Pandemie-Situation durch

In vielen seiner neuen Songs klingt die aktuelle Pandemie-Situation an. In Zeilen wie „das Leben wirft Steine“ oder der Erkenntnis des Titelsongs, dass ganz viel „Willkommen“ in „Goodbye“ steckt, spiegelt Joris die schwierige Lage, aber gibt auch Hoffnung. Die positive Energie auf dem Album komme daher, erklärt der Sänger, dass er die letzten zweieinhalb Jahre an den Songs geschrieben habe. „Damals haben wir noch große Festivals spielen können. Die guten Vibes von damals habe ich eingefangen.“ Natürlich sei aber auch das vergangene Jahr drin. „Das sind die introvertierten Momente. Da bin ich sehr nah bei mir. Wir alle merken, dass in der Kunst und Kultur viele Existenzen bedroht sind.“

Das Konzert in Dessau gehört zur Reihe „Friends of…“, die regelmäßig bei MDR Sputnik über den Äther geht. Wie der Titel des Formats verrät, wird Joris also nicht allein, sondern mit den Musikern auf der Bühne stehen. Auftreten werden Johannes Oerding, Alice Merton, Deutschlands bekanntester Reggae-Sänger Gentleman, Deutschrapperin Nura und die Brassband Moop Mama.

Mit einem Großteil war Joris zuletzt schon in der Vox-Sendung „Sing meinen Song“ zu sehen. Mit seiner Auswahl will Joris auch ein Zeichen setzen. „Mir ist es wichtig, dass wir Diversität dabei haben. Und ich meine damit nicht nur die Hautfarbe und Männlein oder Weiblein, sondern auch musikalisch.“ Die Musik solle die Gesellschaft in ihrer Vielfalt abbilden.

Seinen Fans machte Joris zum Schluss noch Hoffnung. „Ich denke, dass es im Sommer corona-konforme Konzert-Konzepte mit Publikum geben wird. Dann werden wir große Nächte erleben.“

Das Konzert wird am 30. April ab 20 Uhr live bei YouTube, Facebook und auf der Seite von MDR-Sputnik übertragen.