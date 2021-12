Jobmesse zum dritten Feiertag - 32 Firmen werben in Dessau intensiv um Rückkehrer

Dessau-Rosslau/MZ - Nach einem Jahr Lockdown-Pause ist die Jobmesse zum „Rückkehrertag“ am Montag wieder zurückgekehrt und im Stadtwerke-Saal Dessau in Präsenz zu erleben. Während in der Region gleichartige Veranstaltungen zum Teil noch kurzfristig abgesagt worden sind, hält die Stadtmarketinggesellschaft Dessau-Roßlau (SMG) 2021 als Veranstalter zur Stange.

Und kein anderer als SMG-Chef Hannes Wolf selbst hat für die drei Stunden von ein bis vier Uhr am Nachmittag im Foyer der Stadtwerke-Zentrale die Einlasskontrolle übernommen. Es gilt die 3G-Regelung und Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske im gesamten Gebäude. Auch Adressen zur Kontaktnachverfolgung sind gefragt. Messen in Coronazeiten erfordern strenge Regularien.

32 Unternehmen und Institutionen aus Stadt und Region hatten ihre Teilnahme angekündigt. Und bis auf eine Handvoll Absagen haben auch alle Betriebe ihre Stände besetzt, Informationsmaterialien ausgelegt und viele konkrete Stellenangebote im Gepäck.

Unternehmen suchen Leute und präsentieren sich gleichzeitig

Die Suche erstrecken sich von A bis Z über das Alphabet: Von A wie Apotheke bis Z wie ZADCON GmbH. Oliver Kahe, General Manager des Unternehmens aus der Brauereistraße als eines der Nachfolger von ZAB Dessau, sucht dringend Drehrohrtechniker zur Maschinen - und Anlagenkonstruktion. „Die findet man nicht im Vorbeigehen.“

Dieser Techniker ist ein so spezieller Beruf, dass das Unternehmen entweder erfahrene Profis braucht oder Absolventen vom Berufsbild noch extra schult. Die Konstruktionen sind Voraussetzung für komplexe technische Apparate in der Chemie- oder Umwelttechnik. So kommen Drehrohre bei der Verarbeitung von Schüttgut zum Einsatz, zum Beispiel, wenn Altmaterialien thermisch zu verarbeiten sind, Sondermüll oder Klärschlamm zu bearbeiten ist.

Ganz gezielte Suche für ganz speziellen Aufgaben

„Chemietechnik hat beispielsweise Maße von sieben Metern im Durchmesser und 150 Metern Länge“, beschreibt Kahne die Geräte und Apparaturen in schwer vorstellbaren Dimensionen. „Unsere Konstruktionen werden dann weltweit in Fremdfertigung für unsere Kunden vorgenommen, aber natürlich sind wir immer bemüht, die Wertschöpfung möglichst im Land zu behalten“, so der ZADCON-Chef.

Die Aufsteller mit den Stellenangeboten gleich am Eingang. Foto: Thomas Ruttke

Für Hans-Theo Nöthen von der Novotrend GmbH ist die Teilnahme beim Rückkehrertag auch Gelegenheit, selbst in der Öffentlichkeit bekannter zu werden. Für das Planungs- und Beratungsunternehmen sind innovative Softwarelösungen eines der Haupttätigkeitsfelder. Und dafür braucht es Programmierer und Informatiker, um das derzeit 20 Mitarbeiter zählende Team aufzustocken.

Bindung an die alte Heimat zieht noch immer

Der Rückkehrertag könnte hier gerade das richtige Klientel ansprechen: Junge Leute, die über eine Heimkehr zu ihren Wurzeln und in ihre Heimatstadt nachdenken und nach dem Weihnachtsfest noch bei den Eltern zu Besuch waren. Christian Brüning ist einer von ihnen. Der 31-Jährige ist seit drei Jahren Berufspendler zwischen Dessau und Leipzig und arbeitet im Facilitybereich für Immobilien und Hausverwaltungen. „Ich würde gern zurückkommen“, sagt der junge Mann und dreht die Runde unter den Ausstellern.

Im „Einbahnstraßensystem“ lotst der Aufsteller die Besucher durch den Stadtwerkesaal. Insgesamt waren es 125. Das sind weniger als vor zwei Jahren, als noch 300 Gäste durchströmten. „Die Aussteller aber waren zufrieden, dass die Messe überhaupt stattfand“, bilanziert die SMG. Dann also sei es der Veranstalter auch.