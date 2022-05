Ist das Gropius-Auto „Weißer Elefant“ bis zum Bauhaus-Geburtstag in Dessau?

Dessau-Roßlau/MZ - Für 200.000 Euro stehen einem auf dem Gebrauchtwagenmarkt so gut wie alle Möglichkeiten offen. Luxuskarossen, Super-Sportwagen, Autos, die mit Rennwagen mithalten können, sind drin. In einem Örtchen in der sächsischen Lausitz steht derzeit ein Auto, von dem Kenner schätzen, dass es bis heute ebenfalls 200.000 Euro verschlungen hat. Es ist ein Nachbau des sogenannten Gropius-Adlers, eines vom Stararchitekten Walter Gropius entworfenen Autos auf Basis eines Adler-Modells. Das Tragische dabei: 200.000 Euro haben nicht ausgereicht, um es zu vollenden. Bis heute ist das wegen seiner Größe als „Weißer Elefant“ bekanntgewordene Auto nicht fahrbereit.