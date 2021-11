Internet, Telefon, TV: Vodafone-Kunden in Dessau-Roßlau erneut von Störung betroffen

Dessau/MZ - Vodafone-Kunden in Dessau-Roßlau müssen in dieser Woche erneut ihre Leidensfähigkeit und Beweis stellen: Für Mitte der Woche waren noch Wartungsarbeiten angekündigt, bei denen es zu kurzzeitigen Ausfällen von Telefon, Internet und Fernsehen kommen sollte. Am Donnerstag sind nun all diese Dienste zusammen gegen Mittag auf unbestimmte Zeit ausgefallen. Das bestätigt die Konzern über Twitter und seine eigene Online-Community. Keine Angaben werden hingegen zum Grund oder Dauer des Ausfalls gemacht.

In der Online-Community leidgeplagter Vodafone-Kunden aus Dessau ist schon seit drei Tagen die Rede von immer wieder auftretenden Problemen. Vodafone selbst hatte vor rund einem Jahr gegenüber der MZ von knapp 6.000 Kabel-Kunden in Dessau-Roßlau gesprochen. Auch damals war es zu einem größeren Ausfall gekommen.

Zuletzt hatte es etwa Anfang September eine mehrstündige größere Störung im Vodafone-Netz in Dessau-Roßlau gegeben.