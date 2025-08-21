Gegen 19 Uhr wird die Feuerwehr alarmiert - wegen Rauchentwicklung in einer Turnhalle. Kurze Zeit später steht diese in Flammen. Der Schaden ist hoch.

Hannover - Eine Turnhalle einer Grundschule in Hannover ist bei einem Brand zerstört worden. Dabei entstand nach Aussage des Oberbürgermeisters von Hannover, Belit Onay (Die Grünen), vermutlich ein Schaden in Millionenhöhe. Bei dem Einsatz im Stadtteil Misburg-Nord wurden nach Angaben eines Feuerwehrsprechers zwei Einsatzkräfte leicht verletzt.

Einer von ihnen wurde demnach bereits wieder aus dem Krankenhaus entlassen, wie es weiter hieß. Insgesamt waren den Angaben zufolge 197 Einsatzkräfte vor Ort. Zur Brandursache äußerten sich zunächst sowohl der Feuerwehrsprecher als auch die Polizei nicht.

Die Feuerwehr wurde nach eigenen Angaben kurz vor 19.00 Uhr über eine Rauchentwicklung in der Turnhalle informiert. Kurze Zeit später habe das Gebäude in Flammen gestanden, sagte der Sprecher zur Deutschen Presse-Agentur. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich keine Personen in der Halle. Den Übergriff auf das Schulgebäude habe man erfolgreich verhindern können.

Die Bevölkerung war durch Warnapps aufgefordert worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten. In der Nacht begann die Feuerwehr mit Nachlöscharbeiten. Für die Schüler der Grundschule Mühlenweg fällt der Unterricht heute den Angaben zufolge aus.