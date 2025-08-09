Nach dem traditionellen Sommerkino vor dem Mausoleum im Dessauer Tierpark ist vor dem Open-Air-Kino im Wörlitzer Park. Der Vorverkauf läuft.

„Insel Stein“ wird zum Open-Air-Kino: Diese Filme laufen zum 10. Geburtstag der „Wörlitzer Filmtage“

Die Wörlitzer Filmtage laden zum zehnten Mal auf die Insel Stein in den Wörlitzer Park ein.

Dessau/Wörlitz/MZ. - Nach dem traditionellen Sommerkino vor dem Mausoleum im Dessauer Tierpark ist vor dem Open-Air-Kino im Wörlitzer Park: Inmitten des Unesco-Welterbes feiern die „Wörlitzer Filmtage“ in diesem Sommer ihr zehnjähriges Jubiläum.