Ist Ostdeutscher Hip-Hop ein immaterielles Kulturerbe? Joerg Schnurre und Laura Ettlich finden: Ja. Ob andere das auch so sehen, soll am Wochenende bei einem Workshop geklärt werden.

Dessau/MZ - „Hip-Hop in Ostdeutschland auf dem Weg zum immateriellen Kulturerbe“: So heißt eine Konferenz im Dessauer Gemeindezentrum St. Peter & Paul, die am Wochenende den Weg ebnen soll, dem ostdeutschen Hip Hop höhere Weihen angedeihen zu lassen. Thomas Steinberg sprach mit Joerg Schnurre, einem der Organisatoren der Konferenz.