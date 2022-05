In Dessau-Törten ist für über 14.000 Euro ein neues Basketballfeld entstanden

Endlich! Am Hang von Törten kann gespielt und Sport getrieben werden. Am Donnerstag weihten Kinder, Heimatverein und Stadtbezirksbeirat das neue Basketballfeld ein.

Törten/MZ - Wer schafft es, das Runde ins Runde zu bringen? - Die Knirpse der Kinderwehr aus dem Dessauer Süden geben sich am Donnerstagnachmittag alle Mühe, den Basketballkorb auf dem neuen Törtener Basketballfeld mit dem Ball zu treffen. Schnell haben sie den neuen Platz für sich erobert.

Die Ausfahrt nach Törten zum Hang war ein erster gemeinsamer Kinderfeuerwehr-Ausflug nach der Corona-Pandemie und dann noch ein so schöner! Es gibt am Törtener Hang jetzt nicht nur einen Spielplatz samt Schaukel, Wippe und Rutsche, einen Rodelberg samt Gipfelkreuz, sondern auch ein nagelneues 100 Quadratmeter großes asphaltiertes Basketballfeld.

Das wird mit Beschlag belegt, seit die Strabag Ende März die Baustelle verlassen hat. Das freut vor allem den Törtener Heimatverein und den Stadtbezirksbeirat. „Wir haben jetzt einen tollen Platz, wohlgemerkt in Spielplatzqualität“, sagte Rita Bahn-Kunze (CDU), Vorsitzende des Stadtbezirksbeirats Süd, Haideburg, Törten, und beugte vor: Es handelt sich um keinen Platz in Sportplatzqualität. Im Unterschied zu professionellen Plätzen für Sportler könnten sich auf dem Asphalt am Hand nach Regengüssen auch mal Pfützen bilden, was nicht schlimm ist. Welches Kind mag keine Pfütze? Und welcher Beirat hätte schon das notwendige Geld für einen wasserdurchlässigen Sportplatz?

Zur Eröffnung des neuen Basketballfeldes war die Laune der Mitglieder des Heimatvereins Törten und die der kommunalen Politiker nahezu überschwänglich. Das hat einen Grund. Denn um auf dem Grünstreifen zwischen dem Törtener Wohngebiet und der Muldaue einen Freizeitbereich für Kinder und Jugendliche zu schaffen, brauchte es einen langen Atem. Sage und schreibe sieben Jahre sind dafür ins Land gegangen.

Törtens damaliger Ortsbeiratsvorsitzender Manfred Weinert hatte sich im Vorfeld der Eröffnung die Mühe gemacht und in alten Akten gekramt. „Zuarbeit zu den Projektideen Spielplatzaufwertung und Rastplatz für Radfahrer im Ortsteil Törten“, heißt das Papier vom Oktober 2014. Weil der damalige Ortsbeirat die wenigsten Zuwendungen unter den Ortschaftsräten erhielt, wurde er von anderen Ortschaften finanziell unterstützt. Auch beim neuen Basketballplatz halfen andere Dessau-Roßlauer Stadtteile mit, um das Projekt finanziell zu stemmen. Insgesamt 14.000 Euro wurden für das Basketballfeld zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus hatte die Strabag mit Leistungen geholfen.

Strabag-Bauleiter Dennis Düben war am Donnerstag zur Eröffnung des Platzes dabei. Eine Woche gearbeitet, so schilderte er, hat seine Firma am Törtener Hang. Düben wohnt eigentlich mit seiner Familie in einem ganz anderen Stadtteil von Dessau. Doch das Areal am Hang mögen seine Kinder schon sehr, erzählt er. Ist Törtens Hang nun komplett und rundumfit für alle Kinder und Jugendliche? Stadtbezirksbeirat und Heimatvereinsmitglieder meinen: Im Prinzip schon. Eine Tischtennisplatte würde dem Platz aber noch gut tun.